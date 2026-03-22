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Video: indignación en el Bº América del Sur por el robo de una luminaria LED en la madrugada

Ocurrió minutos después de las 00.30 de este domingo. Un delincuente trepó un poste y se llevó el foco sin importarle que estaba encendido.

Hoy 14:40
Inseguridad - Bº América del Sur

Un video enviado por lectores al WhatsApp de las Noticias de Diario Panorama (385-5-795000) generó indignación en las últimas horas. Las imágenes registran el momento en que un delincuente roba una luminaria LED del alumbrado público en el barrio América del Sur.

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El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo, a metros de la intersección de calles Guyana y Trinidad y Tobago, minutos después de las 00.30, y quedó grabado por una cámara de seguridad de la zona.

En la secuencia se observa cómo el sujeto escala un poste de luz y, sin importar el riesgo eléctrico ni que el foco se encontraba encendido, logra sustraerlo para luego darse a la fuga corriendo a gran velocidad.

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Las imágenes reflejan la preocupación de los vecinos por la inseguridad y el robo de elementos del alumbrado público, una problemática que se repite en distintos sectores de la Capital.

TEMAS Robo y Hurto Inseguridad

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