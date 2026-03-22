El Tottenham del Cuti Romero en caída libre: goleado en su propio estadio y a un punto del descenso

Con el defensor argentino como titular, los Spurs perdieron 3-0 ante Nottingham Forest, rival directo en la lucha por la permanencia.

Hoy 14:45

El Tottenham sufrió una dura derrota por 3 a 0 frente a Nottingham Forest en la fecha 31 de la Premier League y profundizó su crisis futbolística, quedando peligrosamente cerca de la zona de descenso.

Ni siquiera la presencia como titular del defensor argentino Cristian “Cuti” Romero pudo evitar la caída de los Spurs, que ahora están apenas un punto por encima del último equipo que hoy perdería la categoría.

Un golpe sobre el final del primer tiempo

El encuentro comenzó parejo, con un trámite equilibrado y pocas diferencias entre ambos equipos. Sin embargo, el primer golpe llegó sobre el cierre del primer tiempo.

El brasileño Igor Jesús, ex Botafogo, abrió el marcador de cabeza y puso en ventaja al Forest, complicando seriamente el panorama del conjunto londinense de cara al complemento.

Nottingham Forest lo liquidó en el segundo tiempo

En el complemento, el equipo dirigido por Igor Tudor intentó reaccionar, pero a los 62 minutos apareció Morgan Gibbs-White para marcar el 2 a 0 y sumar su octavo gol en la actual temporada.

Ya en el tramo final del partido, el nigeriano Taiwo Awoniyi selló el 3 a 0 definitivo en un duelo clave por la permanencia.

Un cierre de temporada muy exigente

Con esta derrota, Tottenham quedó apenas por encima de West Ham, equipo que actualmente se encuentra en zona de descenso, lo que enciende las alarmas de cara al cierre del campeonato.

Además, el calendario no será sencillo para los Spurs, ya que deberán enfrentar a:

Sunderland

Brighton

Wolverhampton (rival directo)

(rival directo) Aston Villa de Emiliano “Dibu” Martínez

de Leeds

Chelsea

Everton (última fecha)

El equipo londinense deberá sumar puntos con urgencia si quiere evitar una temporada histórica por los motivos equivocados y mantener su lugar en la máxima categoría del fútbol inglés.