Recuperaron la moto robada en Villa Balearia: demoraron a un menor que había quedado filmado

El rodado había sido sustraído horas antes y el sospechoso fue identificado por cámaras de seguridad. La motocicleta fue hallada en una zona montuosa.

Hoy 15:03

Un rápido avance se registró en la investigación por el robo de una motocicleta ocurrido este domingo por la mañana en el barrio Villa Balnearia, en Las Termas de Río Hondo. Horas después del hecho, la Policía logró recuperar el rodado y demorar al presunto autor, un menor de 15 años.

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El procedimiento se desarrolló cerca de las 11.15 en el barrio Cooperativa, tras un llamado que alertó sobre incidentes en un domicilio. Al llegar, los efectivos encontraron a familiares de la damnificada que tenían reducido al joven, a quien señalaban como responsable del robo.

El sospechoso fue identificado a partir de las imágenes de cámaras de seguridad, ya que su vestimenta y características físicas coincidían con las registradas durante el ilícito. Ante la tensión en el lugar, el menor fue resguardado por el personal policial.

De acuerdo con fuentes del procedimiento, el joven indicó dónde había dejado la motocicleta. A partir de ese dato, los uniformados realizaron un rastrillaje en una zona montuosa cercana a una cancha del barrio Cooperativa.

Finalmente, el rodado —una Motomel Blitz 110 cc— fue encontrado entre la maleza, a unos 50 metros del lugar, coincidiendo con el denunciado como sustraído horas antes a una mujer de apellido Sánchez.

La causa es investigada por la Fiscalía a cargo del Dr. Rafael Zanni, quien dispuso el secuestro del vehículo, el traslado del menor a sede policial y la posterior entrega a sus progenitores, conforme a la normativa vigente.