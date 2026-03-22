“Siempre estamos preparados”: Cuba se declara en alerta en medio de un apagón histórico

El vicecanciller Carlos Fernández de Cossio advirtió sobre una posible agresión de Estados Unidos, aunque aseguró que la isla “no tiene disputa” y mantiene su voluntad de negociar mientras persiste la crisis energética.

Hoy 16:49

Un importante funcionario cubano aseguró este domingo que la isla se prepara para un potencial ataque de Estados Unidos, pero insistió en que su país “no tiene disputa” con Washington.

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“Nuestro ejército siempre está preparado. Y de hecho, estos días se prepara para la posibilidad de una agresión militar”, dijo a la NBC el vicecanciller, Carlos Fernández de Cossio.

Además, afirmó: “De verdad esperamos que no ocurra. Cuba no tiene disputa alguna con Estados Unidos. Sí tenemos la necesidad y el derecho de protegernos. Pero estamos dispuestos a sentarnos” a negociar.

La entrevista se difundió mientras las autoridades cubanas intentaban este domingo restablecer el suministro eléctrico en la isla después del segundo apagón nacional en menos de una semana.

La red eléctrica está afectada por una infraestructura envejecida y el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

La crisis se intensificó desde que el principal aliado regional y proveedor de petróleo de la isla, el líder chavista venezolano Nicolás Maduro, fue capturado en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

En la entrevista, grabada en inglés antes del apagón, Fernández de Cossio continuó: “Estamos actuando de la manera más proactiva posible para hacer frente a la situación”.

“Esperamos que el combustible llegue a Cuba de una u otra forma y que este boicot que impone Estados Unidos no dure ni pueda mantenerse para siempre”, indicó.

La energía ya regresó en algunas partes de La Habana, pero otras continuaban sin luz el domingo temprano. Un día antes, el Ministerio de Energía reportó una “desconexión total” del sistema eléctrico nacional en el país de casi 10 millones de habitantes.

Desde 2024 ha habido siete apagones nacionales, que complican la vida en un país en crisis económica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba. Desde el 9 de enero, la isla no ha importado crudo.