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Tras salir de prisión, Morena Rial recibió un obsequio en su arresto domiciliario

La joven busca alejarse de los escándalos mientras cumple la medida en su hogar.

Hoy 17:59

Morena Rial salió de la cárcel y ahora cumple el arresto domiciliario en la casa de su hermana Rocío, en Belgrano. Ahí también puede estar con su hijo Amadeo y estudiar a distancia para tener más posibilidadades laborales en un futuro cercano.

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En diálogo con La Posta (TV Pública), su abogado y amigo personal, Alejandro Cipolla, confirmó que la influencer empezó a cursar en la universidad. Al igual que él, tiene ganas de ser abogada, aunque le quedan varios años por delante.

Contento con esta decisión de Morena, Cipolla le hizo un particular obsequio: “Le regalé fibrones de colores para resaltar los textos. Le mandé como 70 fibrones, de todos los colores, una caja gigante. Me dijo que le encantó”.

No hay dudas de que Morena quiere hacer las cosas bien para estar cerca de sus afectos, aunque un paso en falso podría arruinar el acuerdo y volvería a prisión.

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