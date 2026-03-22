“La destrucción de Irán va a ser total”: Donald Trump reafirmó el ultimátum por el estrecho de Ormuz

El mandatario estadounidense ratificó el plazo de 48 horas para que Teherán reabra la vía clave del comercio petrolero y advirtió sobre ataques a centrales eléctricas. Irán respondió con amenazas de represalias y un posible cierre total del paso marítimo.

Hoy 20:16

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este domingo el ultimátum de 48 horas dirigido a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de lanzar ataques contra las centrales eléctricas del país si no cumple con la exigencia.

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En declaraciones a la cadena israelí Canal 13, el mandatario fue contundente al advertir que, de no haber una respuesta favorable, habrá “una destrucción total”. “Pronto verán lo que pasa con el ultimátum de las centrales eléctricas. El resultado va a ser muy bueno (...). La destrucción de Irán va a ser total y va a funcionar estupendamente”, afirmó.

Desde la Casa Blanca señalaron que cualquier eventual acción militar estará condicionada a la reapertura inmediata de esta vía estratégica, por donde circula una parte sustancial del comercio energético global. En ese marco, Trump también cuestionó el rol de la OTAN en el conflicto: “Los países de la OTAN no están haciendo nada. Es una vergüenza enorme”, sostuvo.

La respuesta de Teherán no se hizo esperar. El gobierno iraní advirtió que, si Estados Unidos avanza con ataques sobre su infraestructura energética, responderá con represalias contra empresas con intereses estadounidenses en la región y avanzará en el cierre total del estrecho de Ormuz, un punto neurálgico por el que transita cerca del 20% del comercio mundial de petróleo, según datos de la Agencia Internacional de Energía.

El recrudecimiento de las amenazas entre ambas potencias profundiza la incertidumbre internacional y eleva la tensión en una zona clave para el abastecimiento energético global.