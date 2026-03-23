Kristen Stewart será la astronauta Sally Ride en una miniserie sobre la NASA

La plataforma Amazon dio luz verde a la producción tras dos años de desarrollo. La serie abordará la histórica misión de la primera astronauta estadounidense y la tragedia del Challenger.

Hoy 07:11

Amazon oficializó el inicio de producción de “The Challenger”, una miniserie protagonizada por Kristen Stewart, quien interpretará a Sally Ride, la primera mujer de Estados Unidos en viajar al espacio.

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El proyecto, anunciado inicialmente hace dos años, finalmente recibió luz verde y se centrará en uno de los capítulos más trascendentales de la historia espacial estadounidense. En 1983, Ride se convirtió en la primera mujer estadounidense en orbitar la Tierra, marcando un hito en la carrera espacial. Más tarde, formó parte de la comisión presidencial que investigó el accidente del transbordador Challenger en 1986, tragedia en la que murieron siete tripulantes.

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La serie reconstruirá tanto los eventos previos al desastre como la investigación posterior, poniendo el foco en el trabajo de la Comisión Rogers, que analizó el funcionamiento interno de la NASA para determinar responsabilidades. Al mismo tiempo, explorará el recorrido personal y profesional de Ride, mostrando su crecimiento dentro del programa espacial.

Además, la historia seguirá a Ride y a la diversa Promoción de Astronautas de 1978, desde su reclutamiento y entrenamiento hasta sus desafíos personales y profesionales, culminando en su histórico logro de romper el “techo de cristal” en un ámbito dominado por hombres.

Inspirada en el libro The New Guys (2023) de Meredith E. Bagby, la serie estará a cargo de Maggie Cohn, conocida por su trabajo en The Staircase, quien se desempeñará como guionista, showrunner y productora ejecutiva.

Kristen Stewart

El proyecto será producido por Big Swing Productions en conjunto con NeverMind Productions —el sello de Stewart— y Amblin Television. La dirección estará en manos de James Hawes, quien también participará como productor ejecutivo.

Con este anuncio, Amazon apuesta por una historia real que combina ciencia, drama y superación personal, poniendo en el centro a una de las figuras más influyentes de la exploración espacial.