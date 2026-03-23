Buscan intensamente a “Tony”, un caniche extraviado en el barrio Bosco III

Una familia del barrio Bosco III se encuentra atravesando momentos de angustia tras la desaparición de su mascota, un caniche llamado “Tony”, que se extravió el pasado domingo en horas de la mañana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según indicaron sus dueños, el pequeño perro —de pelaje blanco y canela— fue visto por última vez en inmediaciones de la calle 436, desde donde se perdió su rastro.

Ante la falta de novedades, los propietarios decidieron ofrecer una recompensa de 70 mil pesos para quienes puedan aportar información fehaciente que permita dar con su paradero.

Quienes lo hayan visto o tengan algún dato sobre su ubicación, pueden comunicarse de inmediato al número 3856-989359. Se solicita la colaboración de vecinos para lograr que Tony regrese a su hogar.