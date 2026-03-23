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Conmoción en Córdoba por un accidente que dejó dos muertos y una mujer herida

Un auto impactó contra un poste y una señal vial en la Capital de la vecina provincia. Los fallecidos son dos jóvenes de 22 años.

Hoy 09:02
Accidente fatal en Córdoba.

Dos hombres murieron y una mujer resultó herida en un siniestro vial ocurrido este lunes a la madrugada en avenida Armada Argentina al 5200, en barrio Parque Futura, en la ciudad de Córdoba.

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Un Fiat Siena en el que se trasladaban tres personas despistó y terminó colisionando contra una señal de tránsito y un poste de alumbrado público. Tras el violento impacto los tres ocupantes salieron despedidos del interior.

A los pocos minutos, precisa el portal de noticias Cadena 3, un servicio de emergencias constató la muerte de dos ocupantes de 22 años. En tanto, una mujer mayor fue asistida y derivada al Hospital de Urgencias con politraumatismos.

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