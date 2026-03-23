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La Unión Europea anunció que el acuerdo comercial con el Mercosur se aplicará provisionalmente desde el 1° de mayo

Comenzará a regir en forma provisional hasta que la Justicia europea verifique su legalidad. "Facilitará la supresión inmediata de algunos aranceles", subrayó la Comisión Europea al anunciarlo.

Hoy 10:10

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países latinoamericanos del Mercosur se aplicará provisionalmente a partir del 1° de mayo, anunció la Comisión Europea este lunes.

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El Parlamento Europeo pidió en enero que la Justicia verificara la legalidad de ese acuerdo de libre comercio entre el bloque europeo y el Mercosur, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En espera de que la Corte de Justicia de la UE emita una decisión en un año y medio, la Comisión optó por una aplicación provisional de este acuerdo, muy criticado por el sector agrícola en Francia pero respaldado por los gobiernos de Alemania y España.

"La aplicación provisional facilitará la supresión inmediata de algunos aranceles", subrayó la Comisión Europea.

Ese tratado facilitaría que la UE exporte más autos, máquinas, vinos y otras bebidas alcohólicas hacia el bloque sudamericano, y la entrada a Europa de carne bovina, aves, azúcar, arroz, miel y soja de los países del Mercosur.

Según sus partidarios, el acuerdo permitirá impulsar la economía europea, afectada por la competencia de China y los aranceles impuestos por Estados Unidos.

En cambio, sus detractores afirman que puede afectar a la agricultura europea con productos importados más baratos y no siempre acordes a las normas de la UE, a falta de controles suficientes.

El acuerdo se aplicará provisionalmente con los países del Mercosur que hayan concluido sus procedimientos de ratificación y que se lo hayan notificado a la UE antes del fin de marzo.

"Argentina, Brasil y Uruguay ya lo hicieron. Paraguay recientemente ratificó el acuerdo y debería enviar su notificación próximamente", precisó la Comisión Europea.

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