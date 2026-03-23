Caso $Libra: Massot sostiene que Javier Milei usó un tuit para beneficiar a Novelli

El diputado de Encuentro Federal sostuvo que el Presidente favoreció con un tuit a Mauricio Novelli y reclamó explicaciones en el Congreso ante la “inacción” de la Justicia.

Hoy 10:15

El diputado nacional Nicolás Massot aseguró que en el marco de la causa $Libra “está probado” que el presidente Javier Milei emitió un tuit para beneficiar a su ex empleador, Mauricio Novelli, y cuestionó la falta de avances en la investigación judicial.

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En declaraciones radiales, el legislador afirmó que “lo que está probado es que Milei emitió un tuit para beneficiar a un ex empleador”, y agregó que aún resta determinar si existió algún tipo de contraprestación económica. En ese sentido, calificó el caso como “muy grave” y lo comparó con la Causa Hotesur, a la que describió como uno de los episodios más polémicos de la política reciente.

Massot también cuestionó el accionar judicial al señalar una “demora casi inactiva” en la causa, lo que —según indicó— motivó la presentación de un pedido de interpelación en el Congreso.

El legislador impulsa que se brinden explicaciones por parte de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del vocero presidencial, Manuel Adorni, en relación con los ingresos de Novelli a dependencias oficiales.

De acuerdo con datos relevados, Mauricio Novelli habría ingresado en nueve ocasiones a la Casa Rosada y a la residencia de Olivos, con autorizaciones que, según Massot, se reparten entre Karina Milei y Adorni.

El diputado remarcó que desde el Gobierno no pueden desconocer el vínculo con Novelli, a quien señaló como uno de los impulsores de $Libra. Además, sostuvo que al momento en que se concretó la presunta estafa, el 14 de febrero de 2025, Adorni ya tenía un rol clave dentro del Ejecutivo.

Finalmente, Massot advirtió sobre la necesidad de mayor transparencia en la función pública: “Cuando se accede a un cargo hay que tener especial cuidado con los vínculos previos”, afirmó. Y concluyó que, ante la falta de avances judiciales, el Congreso aparece como el ámbito adecuado para exigir explicaciones y esclarecer responsabilidades.