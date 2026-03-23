“Un paso importante”: el Gobierno nacional celebró que entre en vigencia el acuerdo Unión Europea-Mercosur

El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno festejaron el anuncio de la Comisión Europea. Desde el 1° de mayo el acuerdo se aplicará "provisionalmente" hasta que la Justicia europea se expida sobre su legalidad.

Hoy 11:20

El canciller Pablo Quirno celebró este lunes que la Comisión Europea anunciara la aplicación provisional del Acuerdo Mercosur–Unión Europea (UE) a partir del 1 de mayo y lo consideró "un paso importante para consolidar nuestra inserción internacional". Su mensaje fue replicado por el presidente Javier Milei.

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"Un paso importante para consolidar nuestra inserción internacional, ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar", expresó Quirno en una publicación en redes sociales.

El canciller destacó además que "Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible". La senadora y exministra Patricia Bullrich también celebró la novedad en redes: "Bien, Pablo! Tremenda noticia".

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De acuerdo con el comunicado emitido por la Comisión Europea, esta aplicación provisional del acuerdo incluye la eliminación de tarifas en ciertos productos desde el 1 de mayo, "creando reglas predecibles para el comercio y las inversiones", destacaron en el comunicado.

"Las empresas, los consumidores y los agricultores de la UE pueden empezar a beneficiarse del acuerdo de inmediato, mientras que los sectores sensibles de la economía de la UE quedan plenamente protegidos por sólidas salvaguardias", indica el documento.

Asimismo, desde Europa señalaron que la aplicación provisional del acuerdo "también garantizará una colaboración más sólida entre la UE y Mercosur en cuestiones globales urgentes como los derechos laborales y el cambio climático".

"Creará cadenas de suministro más resilientes y fiables, cruciales en particular para el flujo predecible de materias primas críticas", aseguraron.

El Parlamento Europeo pidió en enero que la Justicia verificara la legalidad de ese acuerdo de libre comercio entre el bloque europeo y el Mercosur, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En espera de que la Corte de Justicia de la UE emita una decisión en un año y medio, la Comisión optó por una aplicación provisional de este acuerdo, muy criticado por el sector agrícola en Francia pero respaldado por los gobiernos de Alemania y España.

Ese tratado facilitaría que la UE exporte más autos, máquinas, vinos y otras bebidas alcohólicas hacia el bloque sudamericano, y la entrada a Europa de carne bovina, aves, azúcar, arroz, miel y soja de los países del Mercosur.

Según sus partidarios, el acuerdo permitirá impulsar la economía europea, afectada por la competencia de China y los aranceles impuestos por Estados Unidos.

En cambio, sus detractores afirman que puede afectar a la agricultura europea con productos importados más baratos y no siempre acordes a las normas de la UE, a falta de controles suficientes.

El acuerdo se aplicará provisionalmente con los países del Mercosur que hayan concluido sus procedimientos de ratificación y que se lo hayan notificado a la UE antes del fin de marzo.

"Argentina, Brasil y Uruguay ya lo hicieron. Paraguay recientemente ratificó el acuerdo y debería enviar su notificación próximamente", precisó la Comisión Europea.