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Docente alemana brindará la clase inaugural en las carreras de Filosofía y Sociología

La Dra. Lea Watzinger, de la Universidad de Passau, encabezará una actividad abierta y gratuita en la UNSE centrada en los desafíos de la democracia en la era digital.

Hoy 11:26
Lea Watzinger

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE invita a la comunidad académica y al público en general a participar de la clase inaugural de las carreras de Licenciatura en Filosofía y Licenciatura en Sociología, que estará a cargo de la Dra. Lea Watzinger, docente de la Universidad de Passau (Alemania).

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La actividad se llevará a cabo el miércoles 25 de marzo, a las 19 horas, en el aula 21 de la facultad, y tendrá como eje la conferencia titulada “Sociedad digital, política y democracia. Vita activa en públicos digitales”.

La propuesta forma parte de la visita académica que la investigadora alemana realiza en la UNSE, en el marco de un intercambio institucional entre el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (Indes), la Facultad de Humanidades y la cátedra de Teoría Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Passau.

Durante la clase, se abordarán los principales desafíos que enfrentan las democracias contemporáneas en entornos digitales, con especial énfasis en las nuevas formas de participación política, la construcción de lo público en redes sociales y el impacto de las tecnologías en la vida social.

Desde la organización destacaron que la actividad representa una valiosa oportunidad para reflexionar sobre problemáticas actuales desde una perspectiva internacional, en un espacio que promueve el intercambio entre docentes, estudiantes y la comunidad.

La propuesta es libre y gratuita y se inscribe dentro de las políticas de internacionalización que impulsa la Facultad, con el objetivo de enriquecer la formación académica y fortalecer los vínculos con instituciones del exterior.

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