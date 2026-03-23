En materia climática, Añatuya tendrá un día no laborable gris y lluvioso

Hoy, los añatuyenses enfrentan un clima lluvioso con temperaturas moderadas. El pronóstico indica un cambio hacia días soleados en los próximos días.

Hoy 09:15

El clima en Añatuya, Santiago del Estero, se presenta hoy con lluvias moderadas a intervalos, lo que puede resultar en un día algo complicado para los añatuyenses que planeen actividades al aire libre. La temperatura actual es de 16.6 °C, con una sensación térmica similar, lo que proporciona un ambiente fresco y húmedo.

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La humedad alcanza el 94%, lo que contribuye a la sensación de incomodidad en el aire. Los vientos, que soplan a 19.8 km/h desde el sur, aportan un nivel adicional de frescura al clima, pero también pueden hacer que la lluvia se sienta más intensa en ciertos momentos.

Para los próximos días, se espera un cambio en la tendencia climática. Mañana, martes 24 de marzo, se pronostica un día soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 13.8 °C de mínima y 26.3 °C de máxima, lo que permitirá a los añatuyenses disfrutar de un clima más cálido y agradable.

El miércoles 25 de marzo, el pronóstico indica un cielo parcialmente nublado, con mínimas de 14.8 °C y máximas que alcanzarán los 25.5 °C. Esto sugiere que, aunque la lluvia puede dar un respiro, no será un retorno completo a la estabilidad climática.

En resumen, los añatuyenses deben prepararse para un día de lluvia moderada, con mínimas de 16.4 °C y máximas de 24.2 °C. El clima se estabilizará en los próximos días, pero por ahora, el paraguas será un compañero indispensable.