Se desarrolló con éxito la Jornada “Mujeres del Territorio”

La actividad reunió a mujeres de distintos barrios en un espacio de encuentro, salud y recreación, con servicios gratuitos, talleres y acciones de promoción del bienestar integral.

Hoy 12:11

En el marco del "Mes de la Mujer" y en consonancia con la agenda planificando por las direcciones de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, se realizó la jornada denominada, “Mujeres del territorio, creando espacios para cuidarnos y compartir juntas”

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta actividad se realizó el viernes a la tarde en las instalaciones de la Dirección de Salud y estuvo a cargo de las direcciónes de Salud, Género y Nutrición Comunitaria y contó con la participación de una importante cantidad de mujeres de diferentes barrios.

El encuentro también tuvo stands de información sobre hábitos saludables y los talleres de elaboración de sahumerios y repelentes caseros.

También hubo un circuito del cuidado de la mujer con servicios gratuitos de enfermería, atención obstétrica, colocación de parches mamarios y consultas nutricionales.

Personal municipal también brindó información sobre la importancia del rol de la mujer en la vida cotidiana, laboral y en el hogar. Y hubo una Master Class de Ritmos, sorteos y una merienda comunitaria.

Por último, cabe destacar que la jornada contó con la presencia del secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Lic. Matías Nediani, y la colaboración de la ONG "ASO VIDA" que realizó testeos de HIV/SÍFILIS y talleres de prevención.

En la oportunidad, la directora del área de Género, Lic. Belén Benac, informó lo siguiente: “Hoy estamos realizando una actividad dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, conmemorado el último 8 de marzo, sumándose así a otras actividades que hemos desarrollado durante todo el mes.

Para esta jornada denominada Mujeres del Territorio han sido invitadas todas aquellas mujeres con las que a diario trabaja la Dirección de Nutrición Comunitaria, la Dirección General de Salud y la Dirección de Género, que forman parte de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial de la municipalidad de La Banda.

De esta forma, hemos querido agasajar y agradecer todo el trabajo de esas mujeres que tienen a cargo puntos de entrega de alimentos y comedores municipales en distintos barrios.

Entonces, la idea era agradecer de alguna forma el trabajo que ellas realizan a diario, no solo con un agasajo, con sorteos, con clases de ritmos, sino también con un control de salud que es tan importante e imprescindible”.

Por su parte, desde la Dirección de Salud, se destacó: “Estamos participando en este encuentro con el consultorio ginecológico, servicios de obstetricia, nutricionistas y test de HIV y Sífilis.

También estamos con la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 que hace poquito lanzó el municipio, así que estamos aprovechando esta jornada para que las personas se sumen a la campaña de vacunación.

Además estamos realizando controles en general y en la parte de afuera hay diferentes stand de talleres, que son estaciones de salud, donde pueden observar las diferentes campañas que se vienen desarrollando desde la Dirección General de Salud”.

Por su parte, María Ríos, responsable de Nutrición Comunitaria, explicó de qué forma intervino su área: “Desde el área de Nutrición Comunitaria estamos trabajando con los puntos de encuentro de alimentación segura y con las mujeres de este territorio.

Las estamos agasajando en este momento, tanto de forma recreativa como también con atención y salud”.

Finalmente, la Lic. Belén Benac señaló lo siguiente: “Queremos agradecer la participación de todas las direcciones pertenecientes a la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial y, por supuesto, al Intendente Roger Elías Nediani que nos permite llevar a cabo todas estas políticas públicas en beneficio de la comunidad en general.

Y por sobre todo, en beneficio de las mujeres de hoy, que están desprotegidas por el desmantelamiento que hubo de políticas que nos beneficiaban.

Por lo tanto, en este momento tan crítico, agradecemos profundamente al intendente Roger Elías Nediani que continúa apoyando las iniciativas de las mujeres de la ciudad de La Banda”