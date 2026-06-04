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SANTIAGO DEL ESTERO | 04 JUN 2026 | 21º
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Locales

La intendente recibió a jóvenes abogados que brindarán asesoramiento jurídico en los Caps

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en la propuesta de brindar el nuevo servicio de asesoramiento legal en los Centros de Atención Primaria de la Salud de la comuna.

Hoy 22:27
Fuentes con abogados

La Ing. Norma Fuentes, recibió en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de la Capital a miembros de la Comisión de Jóvenes Abogados de Santiago del Estero, para avanzar en la propuesta de brindar el nuevo servicio de asesoramiento legal en los Centros de Atención Primaria de la Salud de la comuna, con el Consultorio Jurídico Itinerante.

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Acompañaron a la jefa comunal durante el encuentro, el secretario de Coordinación de Gabinete Ing. Mario Benavente y el subsecretario del área, Daniel Kobylañski.

Mientras que por la comisión de jóvenes Abogados estuvieron, su presidente Francisco Juri, Antonella Albarracín, Nahir González Farías, Camila Dalmaso, Luis Alejandro Lescano, Mercedes Fernández Galván, Débora Melisa Salazar y Benjamín Casali.

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