Fuentes destacó la tarea diaria del personal del Caps y del comedor de Los Lagos

La intendente Norma Fuentes y el secretario de Coordinación, Mario Benavente, visitaron el CAPS y el Comedor Comunitario del barrio Los Lagos en donde destacaron el trabajo para fortalecer la atención de la comunidad.

Hoy 22:29

Durante el encuentro, el personal de ambas instituciones detalló los avances de los servicios que se brindan diariamente, que incluyen programas de prevención, vacunaciones, controles y promoción de la salud, así como asistencia alimentaria, talleres de arte, actividades de contención para familias.

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La jefa comunal y los funcionarios municipales expresaron su reconocimiento a los empleados por el compromiso y la dedicación con que desempeñan sus funciones, que permiten garantizar una atención cercana y de calidad a los vecinos del barrio, promoviendo la salud y la inclusión.

La jefa comunal estuvo acompañada por el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; el subsecretario de Salud, Mauro Kalinski; de Gobierno, Diego Bunet, y de la directora de Niñez y Familia, Lourdes Frías Azar.