Fuentes destacó la tarea diaria del personal del Caps y del comedor de Los Lagos

Cobertura especial
Mundial 2026
La intendente Norma Fuentes y el secretario de Coordinación, Mario Benavente, visitaron el CAPS y el Comedor Comunitario del barrio Los Lagos en donde destacaron el trabajo para fortalecer la atención de la comunidad.
Durante el encuentro, el personal de ambas instituciones detalló los avances de los servicios que se brindan diariamente, que incluyen programas de prevención, vacunaciones, controles y promoción de la salud, así como asistencia alimentaria, talleres de arte, actividades de contención para familias.
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La jefa comunal y los funcionarios municipales expresaron su reconocimiento a los empleados por el compromiso y la dedicación con que desempeñan sus funciones, que permiten garantizar una atención cercana y de calidad a los vecinos del barrio, promoviendo la salud y la inclusión.
La jefa comunal estuvo acompañada por el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; el subsecretario de Salud, Mauro Kalinski; de Gobierno, Diego Bunet, y de la directora de Niñez y Familia, Lourdes Frías Azar.