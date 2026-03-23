Hallaron sin vida a un joven en una zona montuosa de Colonia Dora

Tenía 21 años y su cuerpo fue encontrado a pocos metros de la Ruta 34. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Hoy 12:40

Un dramático hecho tuvo lugar en la localidad de Colonia Dora, donde un joven de 21 años fue encontrado sin vida en un sector montuoso ubicado en cercanías de la Ruta Nacional 34.

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Según trascendió, el muchacho había regresado recientemente de la provincia de Tucumán, donde se encontraba por cuestiones laborales. El hallazgo se produjo a unos 500 metros de la ruta, en la zona del canal 2, a aproximadamente 2 kilómetros del área urbana.

Las primeras informaciones indican que el cuerpo fue encontrado suspendido de un árbol, lo que provocó una fuerte conmoción entre los vecinos del lugar.

Tras el hallazgo, intervinieron efectivos de la Comisaría Comunitaria N°42, junto a personal de Criminalística, profesionales de la salud y bomberos voluntarios, quienes realizaron las tareas correspondientes en la escena.

La Justicia dispuso la apertura de una investigación para esclarecer lo sucedido, mientras se esperan los resultados de las pericias y el informe forense que permitirá avanzar en la causa.