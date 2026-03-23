Sebastián Robles dio detalles de la audiencia clave en el caso de Agostina Páez: “Vamos a pedir que pueda volver al país”

El abogado defensor explicó cómo será la instancia decisiva del juicio en Brasil, detalló las pruebas y testimonios que se presentarán y aseguró que pedirán que la joven pueda regresar a la Argentina.

Hoy 14:11

El abogado Sebastián Robles, defensor de la santiagueña Agostina Páez, brindó detalles sobre la audiencia clave que se desarrollará mañana en Brasil en el marco de la causa por injuria racial. El letrado explicó que se trata de una instancia decisiva, en la que el juez podrá avanzar hacia una resolución o postergarla.

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Según indicó, durante la jornada del martes 24 declararán las tres víctimas, testigos de la fiscalía y de la defensa, y finalmente la propia imputada. “Es una audiencia donde primero declaran las víctimas, luego los testigos y al final Agostina”, precisó en diálogo con Noticiero 7.

Robles también confirmó que la acusada participará activamente del proceso. “Es el último tramo de la audiencia, donde Agostina puede responder preguntas del Ministerio Público Fiscal y del juez”, detalló.

El abogado explicó que la audiencia incluirá alegatos de cierre en el mismo día. “Se hacen los alegatos de clausura y el juez puede llegar a una condena o prorrogar la decisión”, sostuvo.

La defensa presentará como testigos a dos amigas de Páez y a una persona que se encontraba en el lugar. “Hay dos versiones contradictorias de los hechos”, señaló Robles, en referencia a los testimonios de los empleados del bar.

En ese sentido, destacó la relevancia de uno de los testigos. “Es un testigo importante que va a aportar lo que ocurrió en el momento”, explicó.

El abogado también buscó bajar la expectativa sobre una eventual pena máxima. “No es así que se va a aplicar una pena de 15 años, estamos hablando de una escala penal de 2 a 5 años”, aclaró.

Además, sostuvo que uno de los hechos está probado, mientras que otros dos se basan solo en testimonios. “Hay un hecho controvertido y otros que no tienen evidencia”, afirmó.

Por último, Robles remarcó que el principal objetivo de la defensa es que la joven pueda regresar al país. “Sea cual sea la resolución, vamos a pedir que Agostina pueda volver a la Argentina”, señaló.

En ese marco, explicó que existen acuerdos entre ambos países. “Hay convenios de bilateralidad entre Argentina y Brasil para el cumplimiento de condenas”, concluyó.