Robó, intentó escapar por los techos y terminó detenido

Se trata de un delincuente con frondosos antecedentes, apodado “Bomba”, que fue reducido tras un operativo policial.

Hoy 14:49

Un nuevo episodio de inseguridad tuvo como protagonista a un conocido delincuente de Las Termas de Río Hondo, identificado como Santiago Ariel Medina (33), alias “Bomba”, quien fue detenido este lunes tras cometer un robo y protagonizar una arriesgada huida.

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El hecho ocurrió cuando el sujeto violentó una camioneta Peugeot Partner estacionada en la vía pública, de donde sustrajo distintos elementos, para luego darse a la fuga en dirección al barrio Agua Santa.

De inmediato, personal de la Unidad Táctica Motorizada (UTM), División Prevención Departamental N°6, desplegó un operativo en la zona. Al advertir la presencia policial, el sospechoso arrojó los elementos sustraídos e intentó escapar ingresando a distintos domicilios y desplazándose incluso por los techos, en un intento por evadir a los uniformados.

Tras un rastrillaje intensivo, los efectivos lograron ubicarlo nuevamente y reducirlo en inmediaciones de calles Sarmiento y Rivadavia, poniendo fin a la persecución.

Según se informó, Medina cuenta con frondosos antecedentes delictivos y registraba pedidos de detención vigentes por causas recientes de hurto y robo, lo que vuelve a poner en evidencia su reiterada conducta delictiva.

La causa quedó en manos del fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, quien dispuso la aprehensión del sujeto y el secuestro de los elementos sustraídos.

El caso genera preocupación en la comunidad debido a la reincidencia y peligrosidad del implicado, situación que vuelve a poner en debate la necesidad de medidas más firmes frente a delincuentes habituales.