El Parlamento del Norte Grande se reúne en Jujuy para definir la agenda legislativa 2026

El encuentro será el 26 y 27 de marzo con vicegobernadores de la región. Buscarán coordinar políticas comunes y fortalecer el bloque del NOA y NEA.

Hoy 14:55

La Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande se reunirá en San Salvador de Jujuy los días jueves 26 y viernes 27 de marzo, con el objetivo de definir la agenda legislativa 2026 y dar inicio formal al período de sesiones del organismo regional.

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La convocatoria fue realizada por el presidente del cuerpo, Carlos Silva Neder, a través del Decreto N° 12/26, e incluye a vicegobernadores y vicegobernadoras de las provincias que integran el bloque.

El encuentro buscará consolidar la actividad legislativa regional y establecer un cronograma de trabajo conjunto para abordar problemáticas comunes del norte argentino.

Entre los principales temas a tratar se destacan la definición de fechas para las próximas sesiones plenarias, el análisis de proyectos vinculados al desarrollo económico y social, y el fortalecimiento del diálogo institucional entre las provincias.

Además, se pondrá en debate la situación actual de la industria en el Norte Grande y el impacto del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Desde la organización señalaron que este tipo de reuniones resultan clave para garantizar el funcionamiento del parlamento y avanzar en políticas que promuevan un federalismo más equilibrado.

El Parlamento del Norte Grande se consolidó en los últimos años como un espacio de integración política, donde las provincias del NOA y NEA buscan unificar reclamos ante el Gobierno nacional y promover una distribución más equitativa de recursos.

La elección de Jujuy como sede responde al carácter federal e itinerante del organismo, que rota sus encuentros entre las distintas jurisdicciones que lo integran.