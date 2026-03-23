Trump propone gestión compartida del estrecho de Ormuz con Irán: “Será controlado conjuntamente”

El presidente estadounidense afirmó que “habrá una forma muy seria de cambio de régimen” al hablar de los ataques iniciales del conflicto.

Hoy 15:58

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el estratégico estrecho de Ormuz estará “abierto muy pronto” y deslizó la posibilidad de que sea administrado de manera conjunta con Irán, en el marco de negociaciones que buscan descomprimir la tensión en Medio Oriente.

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Consultado por la cadena CNN, el mandatario afirmó que la reapertura dependerá del avance de las conversaciones bilaterales. “Eso estará abierto muy pronto”, sostuvo, y agregó que el paso marítimo “será controlado conjuntamente”. En ese sentido, ironizó: “Yo y el ayatola, quien sea el ayatola, quien sea el próximo ayatola”, en alusión a la conducción política iraní.

En otro tramo de sus declaraciones, Trump advirtió que “habrá una forma muy seria de cambio de régimen” tras los ataques iniciales del conflicto, que según indicó, eliminaron a gran parte de la cúpula iraní. Sin embargo, matizó sus dichos al señalar que los recientes contactos diplomáticos mostraron señales de una posible reducción en la escalada.

Además, reveló que Estados Unidos mantiene diálogo con una “persona clave” del régimen iraní para intentar poner fin a la guerra, aunque aclaró que no se trata del actual líder supremo, Mojtaba Jamenei. En ese marco, destacó que se trata de un interlocutor “muy respetado” dentro del país.

Finalmente, Trump confirmó que sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, participaron de las negociaciones, aunque evitó dar precisiones sobre la identidad del funcionario iraní con el que se mantienen los contactos.