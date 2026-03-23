Francisco Cerúndolo dio el golpe en el Masters 1000 de Miami: eliminó a Daniil Medvedev y pasó a octavos

El argentino se impuso por 6-0, 4-6 y 7-5 en el primer partido del historial entre ambos tenistas.

Hoy 17:10

El argentino Francisco Cerúndolo (19° del ranking ATP) consiguió uno de los triunfos más importantes de su temporada al derrotar al ruso Daniil Medvedev (10°) y avanzar a los octavos de final del Masters 1000 de Miami.

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En un encuentro cambiante, el tenista nacional se impuso por 6-0, 4-6 y 7-5, tras dos horas y 19 minutos de juego, mostrando carácter para cerrar un partido que se había complicado tras un inicio arrollador.

Un triunfo trabajado ante un rival de jerarquía

El partido comenzó de manera ideal para Cerúndolo, que dominó con claridad el primer set. Sin embargo, el ruso reaccionó en el segundo parcial y logró emparejar el desarrollo del encuentro.

Ya en el set decisivo, el argentino volvió a mostrar solidez en los momentos clave y terminó sellando una victoria de gran valor ante un rival que supo ser número uno del mundo y que actualmente se mantiene dentro del top ten.

Además, el duelo tuvo un condimento especial, ya que fue el primer enfrentamiento oficial entre ambos dentro del circuito ATP.

El gran momento del argentino

Cerúndolo llegaba con confianza tras superar en la ronda previa al también argentino Thiago Tirante en sets corridos, ratificando su buen presente que lo mantiene dentro del top 20 del ranking mundial.

Por su parte, Medvedev venía siendo protagonista en las últimas semanas, con una final en Indian Wells y un reciente título en Dubái, lo que realza aún más la importancia del triunfo del tenista argentino.

El próximo rival

El próximo desafío de Francisco Cerúndolo será este martes, cuando enfrente al francés Ugo Humbert en busca de un lugar en los cuartos de final del torneo estadounidense.

El argentino intentará seguir avanzando y confirmar su gran momento en uno de los torneos más importantes del calendario de la ATP.