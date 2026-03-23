Conmoción en Colombia: murió un futbolista de 18 años tras desplomarse en pleno partido

El fútbol colombiano atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Santiago Castrillón, futbolista de apenas 18 años que integraba el plantel Sub-20 de Millonarios, luego de descompensarse durante un encuentro oficial.

La noticia fue confirmada por el propio club colombiano, que informó que el juvenil colapsó mientras disputaba un partido correspondiente al Torneo Nacional Sub-20.

Según detalló la institución, el jugador fue asistido inmediatamente por el cuerpo médico y trasladado en ambulancia a un hospital de alta complejidad.

"Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad, donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular", indicó el comunicado.

Sin embargo, pese a los esfuerzos, el desenlace fue el peor.

"A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos", agregó la entidad.

El emotivo mensaje de despedida

Desde Millonarios también expresaron su dolor con un mensaje que reflejó el impacto de la pérdida en la institución:

"Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo".

Además, destacaron la pasión con la que el joven vivía el deporte:

"Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros".

La muerte del juvenil generó una fuerte conmoción en el ambiente del fútbol colombiano, que despide a una joven promesa cuya carrera recién comenzaba.