Recuperan una moto robada durante un festival folclórico y demoran a un sospechoso en Beltrán

El procedimiento permitió hallar el rodado oculto entre matorrales y detener a un hombre de 29 años que intentó escapar hacia una zona montuosa. La moto había sido sustraída en La Banda.

Hoy 21:47

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N°46 de Beltrán lograron recuperar una motocicleta robada y demoraron a un hombre de 29 años, en un procedimiento realizado durante la tarde del domingo a la vera de la Ruta Provincial N°34, a la altura de la planta AGD.

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El operativo se inició a partir de un llamado anónimo que alertó sobre la presencia de un sujeto junto a un motovehículo en la zona. Al arribar, los uniformados observaron al individuo al costado de la calzada, quien al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga a pie hacia una zona montuosa, siendo rápidamente interceptado y reducido.

Al ser consultado, el sospechoso respondió de manera evasiva y no pudo justificar su presencia ni brindar datos sobre el vehículo. Ante esta situación, el personal realizó un rastrillaje en las inmediaciones y, a unos diez metros del lugar, encontró una motocicleta Corven Energy de color azul oculta entre matorrales, en un camino vecinal.

En presencia de testigos, se le solicitó al demorado que acreditara la propiedad del rodado, pero no contaba con documentación ni pudo justificar su procedencia.

Tras las averiguaciones correspondientes, se estableció que la motocicleta pertenecía a una mujer domiciliada en la ciudad Capital, quien había denunciado su robo horas antes en la Comisaría Comunitaria N°14.

De acuerdo con la denuncia, el vehículo había sido sustraído desde un estacionamiento cercano al Club Tiro Federal de La Banda, donde la damnificada había asistido a un certamen folclórico.

Finalmente, con intervención del fiscal de turno, se dispuso el secuestro preventivo del rodado y el traslado del demorado a la Comisaría Comunitaria N°14, donde se continúan con las actuaciones judiciales.