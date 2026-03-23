Pusineri fue autocrítico tras la goleada en La Plata: “Es un resultado muy doloroso para nosotros”

El entrenador del Ferroviario habló luego del duro 0-5 sufrido en su visita a Estudiantes.

23/03/2026

El entrenador de Central Córdoba, Lucas Pusineri, analizó la dura derrota por 5-0 ante Estudiantes de La Plata y reconoció que su equipo no pudo sostener el buen rendimiento del primer tiempo, en una noche que terminó siendo muy negativa para el Ferroviario.

El técnico destacó que su equipo había hecho un trabajo correcto en la primera parte, pero admitió que el rápido gol recibido en el complemento cambió por completo el desarrollo del partido.

“El equipo se desvaneció en el segundo tiempo”

En conferencia de prensa, Pusineri lamentó la forma en que se dio el resultado: "A nadie le gusta una situación ni un partido así. Tuvimos un primer tiempo muy correcto, donde pudimos haber hecho un poco más. Controlamos a un equipo importante, que es el campeón del fútbol argentino".

Además, remarcó que el partido ya se presentaba como un desafío complicado:

"Sabíamos que era un partido complejo para nosotros. El equipo fue muy prolijo, pudimos tener algún premio en el primer tiempo".

El momento clave del partido

El entrenador señaló que el desarrollo cambió rápidamente en el inicio del complemento: "En el segundo tiempo, a los 30 segundos recibimos un foul, una amarilla y un gol. A partir de ahí no estuvimos en el partido, jugamos muy incómodos y el rival creció".

Finalmente, reconoció la superioridad del rival y el golpe que significó el resultado: "Fue superior y termina siendo un resultado muy doloroso para nosotros, porque comenzamos bien y en el segundo tiempo el equipo se desvaneció".

Ahora, Central Córdoba deberá dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en su próximo compromiso ante Newell's, donde buscará recuperarse tras una de sus peores derrotas.