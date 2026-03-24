Presti se reunió en el Pentágono y reforzó la agenda militar con EE.UU.

El ministro de Defensa impulsó la compra de helicópteros Black Hawk y descartó pedidos de apoyo para conflictos en Medio Oriente.

Hoy 08:50

El ministro de Defensa, Carlos Presti, tuvo reuniones con funcionarios de Estados Unidos en el Pentágono para profundizar la cooperación militar, y avanzar en las negociaciones por la compra de helicópteros Black Hawk. En la cumbre no hubo pedidos de asistencia militar para la guerra en Medio Oriente.

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Desde el Ministerio de Defensa destacaron la profundización de la cooperación en defensa para modernizar las Fuerzas Armadas, “en línea con la política de relacionamiento con Estados Unidos impulsada por el presidente Javier Milei”.

Explicaron que en la cumbre acordaron aumentar la cantidad de vehículos blindados Stryker e incorporar helicópteros Black Hawk, “un salto cualitativo que fortalece la resiliencia nacional”.

Mencionaron que además “se destacó el rol de los aviones P-3 Orion en el control de los recursos y la necesidad de consolidar capacidades navales que aseguren la soberanía en el mar", y que analizaron “la evolución del proyecto F-16 y su impacto operativo para la Argentina y la región”.

Durante la reunión, además, hablaron sobre “la incorporación de sistemas de defensa que contribuyan a proteger los recursos e infraestructura crítica, claves para resguardar el futuro del país, y sobre el desarrollo de capacidades multidominio, como la ciberdefensa”.

Destacaron que “en un contexto donde la Argentina asume un rol cada vez más activo, abordaron la defensa regional y la necesidad de profundizar la integración y la colaboración" y que ambos países “consolidan una agenda de defensa común, con más cooperación, más capacidades y una visión compartida para reforzar la seguridad del hemisferio”.

Previo al encuentro, Presti también se reunió con el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, y con Alberto Fohrig, designado como enlace para Haití por ese organismo. En el encuentro se habló de la crisis institucional en Haití, donde el gobierno de Donald Trump tiene un interés especial porque allí proliferan sociedades criminales transnacionales que usan a la isla para el tráfico de drogas, de trata y otros delitos.

Durante la reunión no hubo pedidos de EE.UU . a la Argentina de asistencia militar para la guerra en Medio Oriente.

La Casa Rosada afirma que “son falsas” las versiones sobre un supuesto pedido de Estados Unidos para que la Argentina envíe unidades navales al estrecho de Ormuz. En Balcarce 50 aseguraron que “no hubo ningún contacto” por la cuestión e insisten con que el país no cuenta con capacidad operativa para afrontar una misión de ese tipo.

En el entorno del jefe de Estado argumentaron que los buques de la Armada no pueden afrontar un viaje de ese alcance ni operar sostenidamente lejos del apostadero sin riesgos logísticos o técnicos. Sólo hay tres destructores y seis corbetas de combate. Se le suman además limitaciones en materia de defensa frente a ataques con drones y otros sistemas que hoy forman parte del esquema de combate en Medio Oriente.