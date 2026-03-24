Irán denuncia ataques contra infraestructuras gasísticas, a pesar de la tregua lanzada por Trump

La agencia de noticias oficial del régimen reportó daños parciales en infraestructura de gas en Isfahán y en un gasoducto de la central eléctrica de Jorramshahr.

Hoy 10:16

Dos instalaciones de gas y un gasoducto fueron blanco de ataques de Israel y Estados Unidos, aseguraron el martes medios iraníes, horas después de que Donald Trump anunciara haber aplazado su amenaza de golpear infraestructuras energéticas del país.

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"En el marco de los continuos ataques perpetrados por el enemigo sionista y estadounidense, el edificio de la administración del gas y la estación de regulación de presión de gas de la calle Kaveh, en Isfahán, fueron objeto de ataques", informó la agencia de noticias Fars.

Estas instalaciones en Isfahán, una ciudad del centro del país, resultaron "parcialmente dañadas", añadió Fars, que fue el único medio que informó del incidente.

La agencia también informó de otro ataque contra un gasoducto de la central eléctrica de Jorramshahr, en el suroeste del país, sin especificar la magnitud de los daños.

Irán lanzó este martes una nueva salva de misiles contra Israel, un día después de que el presidente Donald Trump afirmara que Estados Unidos mantiene conversaciones "muy buenas" con Teherán y aplazara los ataques previstos contra infraestructuras energéticas.

Medios iraníes afirmaron sin embargo el lunes que no hay negociaciones en curso para poner fin a la guerra.