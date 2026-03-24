“Las víctimas que quisieron esconder”: el Gobierno difundió el video completo por los 50 años del golpe y reavivó la polémica

El material oficial plantea una “memoria completa” sobre los años ‘70 y generó debate por equiparar la violencia estatal con la de organizaciones guerrilleras.

Hoy 11:11

El Gobierno nacional difundió el video completo alusivo al 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, titulado “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa”, luego de que en las últimas horas se conociera un adelanto en redes sociales.

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El material vuelve a instalar la postura oficial sobre los hechos ocurridos en la década del ‘70 y generó un fuerte debate, al proponer una mirada que equipara la violencia ejercida por el Estado con la de las organizaciones guerrilleras.

En el video se incluyen testimonios de Miriam Fernández, una nieta recuperada, y de Raúl Larrabure, hijo de un militar secuestrado y asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1974.

Según el relato en off, el Gobierno sostiene que desde 2003 se impulsó una “visión sesgada y revanchista” sobre ese período, y plantea la necesidad de “dar vuelta la página” con una mirada integral de la historia reciente.

“El Gobierno se dispuso por primera vez a dar visibilidad a la historia completa”, afirma el video, que también cuestiona las políticas de Derechos Humanos al calificarlas como un “experimento narrativo”.

En uno de los testimonios, Fernández —identificada como la nieta recuperada 127— plantea la necesidad de “conciliar una historia completa”, mientras que Larrabure reclama que “la verdad completa se imponga” para que las nuevas generaciones puedan interpretar lo ocurrido.

El video fue grabado en la Casa Rosada y forma parte de la estrategia oficial en el marco de una fecha sensible para la Argentina, lo que reavivó la polémica en torno a la memoria, la verdad y la justicia sobre los años de la dictadura.