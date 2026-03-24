Córdoba: intensa búsqueda de una adolescente y su bebé desaparecidos

Judith Macarena Brítez, de 17 años, y su hijo Tomas Nahuel Irusta, fueron vistos por última vez el domingo 22 de marzo por la noche en la localidad de Ballesteros.

Hoy 11:23

La Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación de Bell Ville, liderada por el fiscal Nicolás Gambini, emitió un comunicado solicitando la colaboración de la comunidad para localizar a Judith Macarena Brítez, de 17 años, y su hijo Tomas Nahuel Irusta, de un año.

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Desaparecieron tras ser vistos por última vez el domingo 22 de marzo en la localidad cordobesa de Ballesteros.

Según el informe, Brítez tiene una altura de 1.75 metros, es robusta, morocha, con cabello negro ondulado que llega hasta la mitad de su espalda. No tiene piercing ni tatuajes, pero presenta una cicatriz de quemadura en la pierna izquierda a la altura de la ingle. Además, su cutis es trigueño y tiene ojos marrones. Por su parte, el menor mide 60 cm, tiene tez trigueña y cabello corto con rulos castaños.

Al momento de su desaparición, la joven vestía un pantalón de jeans blanco, una remera roja y zapatillas negras. El niño llevaba una remera blanca, un conjunto de buzo y pantalón gris, además de zapatillas blancas con dibujos.

El comunicado del Ministerio Público Fiscal resalta que cualquier información sobre su paradero debe ser comunicada a la Comisaría de Ballesteros a los teléfonos (0353) 154 272 725 o (0353) 49 396 01, o a cualquier sede policial o judicial.