"Hay que valorar la verdad y la justicia como fuentes de esperanza hacia el futuro"

El gobernador Elías Suárez vertió algunas consideraciones durante un contacto con los medios, al recordarse 50 años del golpe.

Hoy 11:31

El gobernador Elías Suárez formuló un mensaje centrado en la memoria, la verdad y la justicia al cumplirse 50 años del golpe cívico-militar, y destacó la necesidad de proyectar esos valores como base para el futuro.

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Durante un contacto con la prensa, el mandatario sostuvo que “hay que valorar la verdad como fuente de esperanza hacia el futuro y buscar justicia para tener respuestas claras”, al tiempo que remarcó la importancia de una sociedad comprometida y activa en ese proceso.

“Es fundamental que la comunidad se involucre y sea parte activa de esta búsqueda”, afirmó, al referirse al rol social en la construcción de memoria y en la demanda de respuestas.

En esa línea, señaló que la búsqueda de verdad forma parte de una necesidad colectiva vigente. “Encontrar respuestas válidas es parte de nuestro tiempo, y la sociedad así lo ve; los santiagueños buscamos esas respuestas de cara al futuro”, expresó.

El gobernador también hizo hincapié en el valor de la democracia como sistema que debe ser sostenido de manera permanente.

“Hay que valorar vivir en democracia. La sociedad debe interpelarse constantemente sobre este marco que nos permite ser libres”, indicó.

Asimismo, subrayó el rol de las nuevas generaciones en la consolidación democrática. “Es muy valioso que la juventud esté activa; es el sector más representativo de nuestro futuro, nuestra esperanza”, destacó.

Finalmente, Suárez planteó que la defensa de la democracia requiere mayor compromiso colectivo. “La democracia se defiende con más democracia, garantizándola como fuente de vida en todo el país”, sostuvo, y advirtió sobre la necesidad de fortalecer valores como la dignidad y la solidaridad.

En ese sentido, concluyó que el desafío es construir una sociedad que pueda reconocerse en el otro, compartir y crecer de manera conjunta, como base de una democracia más sólida e inclusiva.