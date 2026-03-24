El gobernador Elías Suárez encabezó la ceremonia en el Centro Cultural del Bicentenario junto a autoridades y organismos de Derechos Humanos. Hubo reflexiones y llamados a mantener viva la memoria.

Hoy 13:43

Santiago del Estero conmemoró el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con un acto central realizado en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), en el marco del 50° aniversario del último golpe de Estado en la Argentina.

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La ceremonia fue encabezada por el gobernador Elías Suárez y contó con la participación del vicegobernador Carlos Silva Neder, el jefe de Gabinete Víctor Araujo, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O’Mill, además de legisladores, integrantes del Poder Judicial y autoridades municipales.

También estuvieron presentes representantes de organismos de Derechos Humanos, instituciones educativas y vecinos que se acercaron para rendir homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado y reafirmar el compromiso con la memoria histórica.

Durante el acto se realizaron palabras alusivas, reconocimientos a organizaciones sociales y espacios de reflexión, especialmente protagonizados por jóvenes, quienes invitaron a pensar sobre uno de los períodos más oscuros de la historia argentina.

En ese marco, la ministra O’Mill destacó la importancia de sostener la memoria a lo largo del tiempo. “Cinco décadas es la distancia exacta entre abuelos, padres e hijos. Es el tiempo suficiente para que una experiencia traumática deje de ser vivida y pase a ser narrada, reinterpretada o, en el peor de los casos, olvidada”, expresó.

Además, subrayó que la memoria no es un hecho estático, sino un proceso que debe ser transmitido y resignificado. “La memoria necesita ser transmitida, resignificada, porque si no se diluye y lo que perdemos no son solo recuerdos, sino un aprendizaje construido con dolor para sostener la democracia”, concluyó.