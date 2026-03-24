El encuentro de Messi con Chiqui Tapia en medio de la polémica de la AFA con el Gobierno

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino recibió al capitán en su arribo a los entrenamientos de la Selección Argentina.

Hoy 12:26

La Selección Argentina comenzó a tomar forma de cara a los amistosos frente a Mauritania y Zambia, los últimos compromisos en el país antes del Mundial 2026, y este martes se concretó la llegada del capitán Lionel Messi, quien ya se entrena en el predio de Ezeiza.

El astro rosarino arribó desde Estados Unidos luego de disputar su último encuentro con Inter Miami, en la victoria ante New York City FC, y rápidamente se sumó a la concentración del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El recibimiento de Chiqui Tapia

Messi fue recibido por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien compartió el momento en sus redes sociales con un mensaje para el capitán.

"¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates)", escribió el dirigente junto a imágenes del ingreso del futbolista al predio.

Primer entrenamiento y agenda confirmada

Tras su llegada, el capitán tuvo su primera práctica junto al plantel, que ya comenzó a trabajar pensando en los dos compromisos amistosos.

Argentina enfrentará a Mauritania el viernes 27 desde las 20:15 en La Bombonera, mientras que el segundo encuentro será el martes 31, también a las 20:15 y en el mismo escenario, frente a Zambia.

Estos encuentros marcarán la despedida del seleccionado argentino del público local antes de viajar a disputar la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

De esta manera, con la presencia de Messi y el arribo progresivo del resto de los convocados, la Scaloneta comienza a ultimar detalles para sus últimos ensayos antes de la máxima cita del fútbol mundial.