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Guaracha en inglés: la innovadora propuesta de Carlos David “El Ideal”

El artista de González Catán, destacó sus raíces santiagueñas y habló sobre su visión de llevar la guaracha más allá de los límites tradicionales.

Hoy 17:32

En diálogo con Diario Panorama, Carlos David, conocido como “El Ideal”, se refirió a su presente artístico y a su apuesta por llevar la guaracha a nuevos horizontes.

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El artista, proveniente de González Catán, La Matanza (Buenos Aires), destacó su fuerte vínculo con Santiago del Estero, ya que los integrantes del grupo son hijos y nietos de santiagueños, lo que influye directamente en su identidad musical.

La guaracha es algo muy lindo, no tiene que tener fronteras”, expresó, remarcando la intención de expandir este ritmo más allá de sus espacios tradicionales.

Al mismo tiempo, reconoció que su propuesta puede no ser para todos. “A no todo el mundo le puede caer bien”, señaló, en relación a la incorporación de nuevos estilos dentro de la guaracha.

Con una impronta diferente, Carlos David busca combinar tradición y renovación, con el objetivo de seguir posicionando la guaracha en distintos escenarios y públicos.

TEMAS Música Guaracha

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