Multitudinaria marcha en Santiago del Estero por el 24 de marzo: “Memoria, Verdad y Justicia” en Plaza Libertad

A 50 años del último Golpe de Estado, la plaza Libertad fue el epicentro de una convocatoria masiva.

Hoy 19:19

En el marco de un nuevo aniversario del Golpe de Estado en Argentina de 1976, y a 50 años de aquel quiebre institucional, miles de santiagueños se movilizaron este lunes en la capital santiagueña para conmemorar el Día de la Memoria.

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La Plaza Libertad fue el epicentro de la convocatoria, donde diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, junto a representantes de instituciones, se congregaron para marchar bajo la consigna “Memoria, Verdad y Justicia”.

La jornada estuvo marcada por una fuerte participación intergeneracional: jóvenes, adultos y abuelos caminaron juntos por las calles del centro para acompañar especialmente a familiares de desaparecidos.

Con pancartas, cánticos y banderas, los manifestantes renovaron el compromiso colectivo de mantener viva la memoria y exigir justicia, en una fecha que, año tras año, convoca a reflexionar sobre el pasado reciente y a reafirmar la defensa de la democracia en la Argentina.