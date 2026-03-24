Milei se reunió con Mahiques en Olivos y anunció que avanzan en la redacción de un nuevo Código Penal

Según explicó Juan Bautista Mahíques, en paralelo se trabajará con el Congreso para impulsar leyes que generen endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos delitos como estafas piramidales, salideras y entraderas.

Hoy 21:39

Javier Milei se reunió durante la tarde del martes en Olivos con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Luego del encuentro, el ministro confirmó que está trabajando en la redacción de un nuevo Código Penal para enviar al Congreso.

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Según explicó Mahiques en un posteo en X, hasta que esté terminado el nuevo código, se trabajará junto al Congreso en el endurecimiento de penas y en la incorporación de nuevos delitos. Entre ellos nombró: “delitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas”.

En respuesta al mensaje que dejó Mahiques, Milei respondió en X: “MUY IMPORTANTE”. La redacción de un nuevo Código Penal es algo en lo que ya trabajaba su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, asesorado por un grupo de abogados y especialistas. Si bien se tendrán en cuenta estos aportes, la redacción será nueva.

El ministro de Justicia tiene prevista durante la semana una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para informarlo de este y otros temas de la gestión de su área.

La semana pasada, Mahiques tuvo su primera reunión con la Corte en un encuentro con gestos de acercamiento y compromiso para cubrir las vacantes de jueces. Participaron de la cumbre los tres integrantes del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Desde Justicia destacaron que el ministro “ratificó el compromiso de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales, iniciando el proceso de envío al Senado de los pliegos necesarios para cubrir más de 300 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país, una medida clave para normalizar la integración de los tribunales y mejorar la capacidad de respuesta de la Justicia”.