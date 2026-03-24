Conmoción en Las Termas: una joven de 21 años fue hallada sin vida en Villa Balnearia

El hecho ocurrió este martes por la tarde en una vivienda del barrio Villa Balnearia. Un familiar la encontró y dio aviso. Interviene la Justicia.

Hoy 21:48

Un trágico episodio generó conmoción este martes por la tarde en Las Termas de Río Hondo, donde una joven de 21 años fue hallada sin vida en el interior de su vivienda del barrio Villa Balnearia.

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El hecho se registró alrededor de las 17:45, en un domicilio ubicado sobre calle Manuel Taboada, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N°57. Según las primeras informaciones, la joven fue encontrada por su primo, Yonatan Exequiel Carrizo (28), quien al ingresar a la habitación la halló suspendida desde un tirante del techo con una soga.

De inmediato, el familiar la descendió e intentó asistirla, recostándola sobre una cama, pero al advertir que no presentaba signos de reacción, dio aviso a las autoridades.

Minutos más tarde arribó personal policial junto a una ambulancia del hospital local. Tras ser examinada, los profesionales de la salud confirmaron que la joven ya se encontraba sin vida.

La víctima fue identificada como Agustina Priscila Carrizo (21), con domicilio en el mismo barrio.

La causa quedó a cargo del fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, quien dispuso la intervención de Policía Científica, el secuestro de la soga utilizada y la realización de la autopsia correspondiente para establecer con precisión las causas del deceso.

El hecho provocó profunda consternación entre vecinos y allegados, que se vieron conmocionados por lo ocurrido.