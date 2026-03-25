“Los días fueron muy duros”: el descargo de Agostina Páez tras el juicio por racismo en Brasil

La santiagueña publicó un mensaje en sus redes tras la audiencia en Río de Janeiro. Volvió a pedir disculpas, habló del proceso que atravesó y aseguró que aprendió sobre el impacto del racismo.

Hoy 07:47

Tras la audiencia judicial realizada en Brasil por injuria racial, la abogada santiagueña Agostina Páez compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su arrepentimiento, volvió a pedir disculpas y reflexionó sobre el proceso que atravesó en los últimos meses.

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A través de sus historias de Instagram, la joven aseguró: “Los días fueron muy duros, de mucha soledad y tristeza, pero también de mucha reflexión y aprendizaje”, en referencia al impacto personal que le generó el caso.

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En ese sentido, sostuvo que logró tomar dimensión de la problemática del racismo. “En este tiempo aprendí lo que es el racismo, lo que sufrieron y sufren muchas personas. Me informé, hablé con ellos, aprendí y entendí el dolor que puede causar”, expresó.

Además, volvió a pedir disculpas por lo ocurrido. “Me arrepiento de mi reacción, cometí un grave error, me equivoqué, sea cual sea el contexto en el que pasó. Entiendo que pudo haber lastimado a muchas personas”, afirmó.

Páez también remarcó que su intención es que lo sucedido no quede solo como un hecho aislado. “Me comprometo a que esto no quede solo aquí, voy a utilizar mis redes para contar lo que aprendí y viví en este duro proceso”, indicó.

En otro tramo del mensaje, destacó la repercusión que tuvo el caso y consideró que permitió visibilizar una problemática más amplia. “Sé que tanta repercusión hizo que se hable del racismo tanto en mi país como en otros lugares del mundo”, señaló.

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Por último, agradeció el apoyo recibido y expresó su deseo de regresar al país. “Agradezco profundamente a mis compatriotas que me han apoyado y me han dado fuerzas en estos momentos difíciles. Espero volver pronto a casa y a mi amada provincia de Santiago del Estero”, concluyó.