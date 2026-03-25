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Policiales

Una embarazada y un niño resultaron heridos tras un choque entre una camioneta y una moto en avenida Belgrano

El accidente ocurrió al mediodía en la intersección con calle Libertad. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Regional y el tránsito se vio afectado.

Hoy 15:21

Un accidente de tránsito ocurrido este mediodía en pleno centro dejó como saldo una mujer embarazada y un niño de 3 años heridos, además de generar complicaciones en la circulación.

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El hecho se registró cerca de las 11.50 en la intersección de avenida Libertad y Belgrano, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 1.

Según las primeras averiguaciones, el siniestro se produjo cuando una motocicleta se encontraba detenida en el semáforo y, al habilitarse la luz verde, fue impactada desde atrás por una Toyota SW4 que habría acelerado de manera repentina.

A raíz del choque, la conductora del rodado menor, de 40 años, sufrió dolores abdominales. También resultaron lesionados su acompañante, una joven de 29 años con dos meses de embarazo, y un niño de 3 años que viajaba con ella.

En el lugar trabajó personal del SEASE, que trasladó a las mujeres al Hospital Regional para una mejor evaluación médica, mientras que el menor también recibió asistencia.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos policiales, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y procedieron al secuestro de los vehículos involucrados.

El siniestro generó demoras en el tránsito en una de las zonas más transitadas del microcentro, donde se desplegó un operativo para ordenar la circulación mientras se realizaban las pericias.

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