En River hablan de Otamendi: interés reconocido pero sin avances concretos

Ignacio Villarroel admitió que el defensor campeón del mundo es “muy interesante”, aunque aclaró que no hubo contactos formales.

Hoy 15:18

En medio del proceso de reconstrucción tras la salida de Marcelo Gallardo, en River Plate ya comienzan a sonar nombres de cara al próximo mercado de pases. Uno de los que aparece en carpeta es el de Nicolás Otamendi, sobre quien se refirió el vicepresidente Ignacio Villarroel, dejando en claro que, si bien interesa, todavía no hubo gestiones concretas.

El dirigente habló en el marco de un evento en Lisboa y fue consultado por la posible llegada del actual defensor del Benfica. “Otamendi es hincha de River, jugador de selección, campeón del mundo, muy interesante para considerar. Pero aún no hablamos con él. Hoy no hay una conversación formal. Hay que ser respetuosos de los procesos”, expresó, marcando cautela ante cualquier especulación.

Si bien negó contactos, Villarroel dejó abierta la puerta a futuro. “Las puertas siempre están abiertas. Lo conozco, tengo una relación personal con él. Es híper profesional, ganador y serio. No solo por su estado físico sino por su cabeza”, agregó, destacando las cualidades del zaguero surgido en Vélez.

El nombre de Otamendi no es nuevo en Núñez: desde hace años existe un vínculo afectivo entre el jugador y el club, aunque nunca se concretó su llegada. Con contrato vigente en Portugal hasta junio, su salida tras el Mundial aparece como una posibilidad concreta, lo que podría abrir un escenario ideal para que River avance.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de las intenciones. Sin negociaciones en curso, pero con un interés que empieza a tomar forma, el futuro del defensor de la Selección Argentina podría volver a cruzarse con el del Millonario en los próximos meses.