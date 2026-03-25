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El Gobierno anuncia el envío urgente de 60 pliegos de jueces y fiscales al Senado

El jefe de Gabinete señaló en conferencia de prensa que “hoy, 364 de los 1.002 cargos de la justicia federal están vacantes”.

Hoy 15:35

El Gobierno enviará en las próximas horas al Senado unos "60 pliegos  de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado para su confirmación", según lo anunció este miércoles el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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"El ministerio de Justicia estará enviando hoy mismo 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado para su confirmación y seguirá enviando los pliegos que faltan de aquí en adelante", afirmó Adorni en conferencia de prensa.

El funcionario, manifestó que "para el Gobierno, la Justicia es un pilar fundamental de la gestión y de la relación con la ciudadanía".

"Hoy, 364 de los 1.002 cargos de la justicia federal están vacantes, haciendo funcionar la justicia casi al 60% de capacidad de sus responsabilidades, paralizando una de las funciones básicas del Estado y profundizando la anomia social", agregó.

Adorni expresó que "durante demasiado tiempo, la corrupción y la judicialización del debate público detuvieron por completo el nombramiento de nuevos jueces, ya que cada nuevo juez federal y nacional podía hacer un futuro problema".

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