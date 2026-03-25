Elías Suárez: “El Consejo Económico y Social permitirá construir una provincia con más empleo, desarrollo e inclusión”

El gobernador de Santiago del Estero agradeció a las instituciones que se sumaron al Consejo Económico y Social para proyectar “un Santiago del Estero con desarrollo e inclusión”.

Hoy 18:42

En el marco de la presentación del Consejo Económico y Social en el Fórum, el gobernador Elías Suárez, destacó la importancia de este nuevo espacio como una herramienta clave para proyectar el futuro de Santiago del Estero con crecimiento y generación de empleo.

Durante su discurso, Suárez remarcó que el Consejo apunta a consolidar “una Santiago con crecimiento y empleo, con oportunidades para todos”, al tiempo que subrayó el valor del trabajo conjunto y la inclusión social como pilares del modelo de gestión.

“Se trata de un esquema en el que el Estado no decide de espaldas a la sociedad, sino que toma decisiones a favor del pueblo”, expresó.

Asimismo, agradeció la participación de las distintas instituciones presentes y valoró el consenso alcanzado: “Cuando se trata del futuro de Santiago, las diferencias no nos separan”. En esa línea, sostuvo que la provincia apuesta a planificar su desarrollo con responsabilidad, integrando a todos los sectores en la construcción de políticas públicas.

elias suarez

El primer mandatario también puso énfasis en el rol que tendrá el Consejo, en el que el médico veterinario Miguel Mandrile el secretario, al señalar que será “fundamental para construir una provincia con mayor empleo, desarrollo e innovación”.

Finalmente, afirmó que “el desarrollo se planifica con crecimiento, y el crecimiento se sostiene con el compromiso de un Estado inteligente y presente”.