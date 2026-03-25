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Derrame de cloro por un camión generó un operativo preventivo en Rivadavia e Islas Malvinas

El incidente se produjo cuando el vehículo presentó una falla que derivó en la pinchadura del recipiente, provocando el derrame del producto químico sobre la vía pública.

Hoy 19:02
Bomberos Voluntarios

Un importante despliegue de emergencia se realizó este mediodía en la intersección de avenida Lugones, entre Rivadavia e Islas Malvinas, luego de que un camión que transportaba cloro sufriera la rotura de uno de sus tanques.

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Según se informó, el incidente se produjo cuando el vehículo presentó una falla que derivó en la pinchadura del recipiente, provocando el derrame del producto químico sobre la vía pública.

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Ante la situación, acudieron al lugar efectivos de Bomberos Voluntarios y personal de Defensa Civil, quienes trabajaron de manera coordinada para contener el líquido y evitar riesgos mayores para la población y el ambiente.

El área fue intervenida de forma preventiva mientras se desarrollaban las tareas de control y limpieza, con el objetivo de neutralizar cualquier posible peligro derivado del material derramado.

Hasta el momento, no se reportaron personas afectadas.

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