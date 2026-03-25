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Policiales

Operativo en Añatuya: detectan una motocicleta con pedido de secuestro por defraudación

Además del pedido de secuestro, la moto no cumplía con varios aspectos legales para su correspondiente circulación.

Hoy 20:08
Moto secuestrada

En el marco de los operativos de prevención que desarrolla la Departamental 13, efectivos policiales lograron el secuestro de un motovehículo que presentaba graves irregularidades mecánicas y, tras una verificación profunda, se descubrió que era buscado por la Justicia local desde hace casi tres años.

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El procedimiento tuvo lugar sobre la Avenida San Martín, cuando el personal policial interceptó una motocicleta Corven 110cc. El conductor, un hombre de 27 años domiciliado en el Barrio Obrero, no pudo acreditar la propiedad del rodado ni presentó licencia de conducir o seguro obligatorio.

A simple vista, el estado del vehículo ya era motivo de alerta para las autoridades: no tenía la patente colocada, no contaba con cachas protectoras ni luces. También tenía instalado un caño de escape libre, infringiendo las normas de ruidos molestos.

La sorpresa mayor llegó cuando los uniformados consultaron los datos del rodado con la Sala de Monitoreo y la Planta Verificadora. El sistema arrojó un pedido de secuestro vigente por el supuesto delito de defraudación, solicitado por el Ministerio Público Fiscal de Añatuya.

Dicho requerimiento judicial se encontraba activo desde julio de 2023, bajo la intervención directa del Fiscal Dr. Guillermo Farías.

Ante el hallazgo, la fiscalía de turno ordenó el inmediato secuestro del vehículo y su traslado a la Comisaría Comunitaria Nº 41. Por su parte, el conductor fue identificado y quedó supeditado a la causa, mientras se investiga su vinculación con el expediente de defraudación que pesaba sobre la motocicleta.

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