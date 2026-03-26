Crítica de "El Arquitecto"

Stéphane Demoustier dirige este biopic sobre Otto von Spreckelsen, el danés que, en 1983, ganó el concurso de arquitectura convocado por el presidente François Mitterrand que le llevó a proyectar una obra colosal: el Arco de la Defensa de París.

Hoy 07:25

Por Desirée de Fez

Para Fotogramas

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El cineasta galo Stéphane Demoustier (“La chica del brazalete”) adapta en su nuevo film “Le Grand Arche”, libro de Laurence Cossé inspirado en un personaje real. Se trata de Otto von Spreckelsen, arquitecto danés que, en 1983, ganó un concurso de arquitectura convocado por el presidente François Mitterrand. Su proyecto fue la construcción del Arco de la Defensa de París.

Demoustier, también guionista, parte de la psicología del protagonista y las adversidades que enfrenta en su proyecto para hablar de temas complejos como el choque entre idealismo y política, la ética profesional y las barreras que el poder impone a la creación artística. Lo hace apoyándose en un guion que explora esos asuntos desde el diálogo escrito con inteligencia. También en la interpretación de su extraordinario reparto coral, encabezado por un magnífico Claes Bang. Pero donde “El arquitecto” destaca realmente es en las decisiones que toma Demoustier (en la elección de localizaciones, la planificación y la puesta en escena) para reforzar a nivel formal (y arquitectónico) las ideas de la película.

Para fans de las películas sobre ética profesional.