Adorni y Bullrich se reúnen en medio de las internas para sellar un “operativo de paz”

Será el primer encuentro entre el jefe de Gabinete y la senadora luego de los cruces internos. En Casa Rosada buscan recomponer la relación y avanzar en la agenda del oficialismo.

Hoy 07:32

La Casa Rosada será escenario este jueves de una reunión clave entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la senadora Patricia Bullrich, en lo que será el primer cara a cara entre ambos tras los cruces internos que tensaron la relación en las últimas semanas.

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El encuentro se da en el marco de un intento por recomponer el vínculo dentro del oficialismo, luego de los cuestionamientos surgidos tras la polémica por los viajes del funcionario, que lo pusieron en el centro de la agenda pública.

Según trascendió, Adorni no habría encontrado en Bullrich una defensa firme durante ese episodio, algo que sí ocurrió con otros ministros y referentes del espacio, lo que generó malestar en el entorno del jefe de Gabinete.

A su vez, desde sectores libertarios se deslizaron sospechas sobre el origen de la filtración del video en el que se ve al funcionario en una pista de aterrizaje rumbo a Punta del Este. En ese contexto, algunas miradas apuntaron hacia la senadora, en medio de tensiones internas.

Desde el entorno de Bullrich, en tanto, rechazaron esas versiones y apuntaron a disputas dentro del propio oficialismo, en un escenario atravesado por internas y diferencias de poder.

El trasfondo político también suma otro condimento: tanto Adorni como Bullrich aparecen como posibles aspirantes a la jefatura de Gobierno porteña en 2027, lo que alimenta la competencia silenciosa dentro del espacio.

Pese a este contexto, en el Gobierno buscan bajar la tensión. “Se limaron las asperezas y ya está todo bien”, señalaron desde Casa Rosada en la previa del encuentro.

La reunión se llevará a cabo en el despacho del jefe de Gabinete y tendrá como eje central la agenda parlamentaria del oficialismo, en un intento por ordenar filas y consolidar la estrategia política del espacio.