Gwyneth Paltrow interpreta una historia de traición y empoderamiento en "Strangers"

La actriz interpretará a Belle Burden en la adaptación de su autobiografía sobre un matrimonio que se desmorona durante la pandemia, y también será productora ejecutiva del proyecto.

Hoy 07:46

Gwyneth Paltrow ha sido elegida como protagonista de la próxima película de Netflix, titulada “Strangers”, basada en la novela “Strangers: A Memoir of Marriage” de Belle Burden. Según informa Variety, la plataforma adquirió los derechos del libro tras una reñida subasta entre seis postores, consolidando a Paltrow como el rostro principal de esta adaptación cinematográfica.

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El relato original narra cómo, en marzo de 2020, Belle Burden vivía segura con su familia en Martha's Vineyard, enfrentando los primeros días de la pandemia: encendiendo chimeneas, bebiendo whisky sours y preparando pollo asado. De manera inesperada, su esposo de veinte años anunció que la dejaba, transformándose de un compañero atento en un hombre casi irreconocible.

En “Strangers”, Burden revisita su matrimonio en busca de indicios que expliquen el comportamiento de su marido, y al analizar la relación bajo una nueva perspectiva, se enfrenta a su historia familiar y a las expectativas sociales sobre cómo una mujer debe actuar ante la traición. Este viaje personal la transforma: la mujer discreta y complaciente —apodada “Belle la Buena”— da paso a alguien más valiente y decidido a alzar su voz.

Gwyneth Paltrow

Paltrow también asumirá el rol de productora ejecutiva, mientras que el guion estará a cargo de Heidi Schreck. La actriz, reconocida por su interpretación de Pepper Potts en el Universo Cinematográfico de Marvel, recientemente destacó como Kay Stone en “Marty Supreme”, estrenada en diciembre de 2025 y nominada a nueve premios Oscar. Además, participa en la comedia “Influenced”, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine Judío de Miami en enero pasado.

Con Paltrow al frente, “Strangers” promete explorar la complejidad de las relaciones, la traición y el empoderamiento femenino, consolidándose como uno de los próximos lanzamientos más esperados de Netflix.