Bolivia se lo dio vuelta a Surinam y quedó a un partido del Mundial 2026

La Verde ganó la semifinal del Repechaje Intercontinental por 2 a 1 y se jugará el pasaje a la Copa del Mundo el próximo miércoles ante Irak.

Hoy 21:10

El sueño está más vivo que nunca para Bolivia, que tuvo que sufrir hasta el final para superar a un durísimo Surinam en el estadio de Monterrey. A pesar de la diferencia en el ranking FIFA, el rival fue ordenado, intenso y peligroso, y obligó a la Verde a caminar por la cornisa durante varios pasajes del partido. Sin embargo, el equipo dirigido por Antonio Carlos Zago Villegas mostró fortaleza anímica para salir adelante en un duelo que parecía complicarse más de la cuenta.

Durante gran parte del encuentro, Bolivia tuvo la posesión de la pelota, pero le costó transformarla en situaciones claras. La presión inteligente de Surinam, cerrando líneas de pase sin desordenarse, complicó el circuito ofensivo. Aun así, cuando logró acelerar con toques de primera, aparecieron sociedades interesantes como las de Ramiro Vaca y Roberto Fernandez, junto al desequilibrio de Miguel Terceros.

El punto de quiebre llegó con una decisión clave del entrenador: el ingreso de Gabriel Paniagua, quien le dio fluidez al ataque y terminó siendo determinante. Con un remate punzante, abrió el camino en un momento crítico del partido. Luego, con un rival desgastado y refugiado, Bolivia encontró el segundo tanto a través de un penal sobre Godoy, que terminó de inclinar la balanza.

Había que ganarlo como sea, y Bolivia lo hizo. Estuvo cerca de quedarse sin nada, de transformar el sueño en pesadilla, pero logró sostenerse con carácter en un partido límite. Una victoria que refleja el ADN de sufrimiento de la Verde, pero también su capacidad de resiliencia en momentos decisivos.

Ahora, el desafío final será ante Irak. El martes, Bolivia tendrá una cita con la historia: está a solo 90 minutos de volver a un Mundial después de 32 años. Y, después de esta muestra de carácter, sabe que tiene con qué lograrlo.