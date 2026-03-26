Comenzó la instalación de reductores de velocidad en avenidas principales de Pinto

El trabajo lo realizan trabajadores del Municipio de esa ciudad.

Hoy 18:15

Con la finalidad de llevar más seguridad en el tránsito de la ciudad de Pinto y para reducir riesgos de accidentes con peatones, el Municipio comenzó la instalación de reductores de velocidad en puntos considerados estratégicos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En tal sentido, la instalación de reductores de material reciclado y adquiridos con fondos propios, inició en la avenida Córdoba-Ruta 13, en la intersección con avenida Ramón Carrillo y frente a la entrada del Polideportivo del Club Atlético Social Pinto. Estos se suman a los colocados anteriormente en cercanías de la Escuela Nuestra Señora del Carmen.

Los próximos se instalarán en avenida del Libertador (sur), lo mismo que en el acceso a la ciudad por Borges en ambas manos, siempre de acuerdo a lo reglamentado por la Ley de Tránsito Nº 24.449. El plan de reordenamiento del tránsito en la ciudad continuará en otras vías de alto tránsito.