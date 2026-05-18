La Causa Cuadernos retoma las audiencias con declaraciones de Lavagna y Mariana Zuvic

El Tribunal Oral Federal 7 continuará esta semana con las testimoniales en el juicio donde están acusados Cristina Kirchner, exfuncionarios y empresarios por presuntos hechos de corrupción.

Hoy 07:50

El Tribunal Oral Federal (TOF) 7 retomará esta semana las audiencias correspondientes a la denominada Causa Cuadernos, con nuevas declaraciones testimoniales previstas en los tribunales de Comodoro Py.

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Entre los convocados para este martes se encuentran el exministro de Economía y Producción Roberto Lavagna y la exdiputada nacional Mariana Zuvic.

La causa investiga presuntos pagos de empresarios a funcionarios del Gobierno kirchnerista a cambio de contratos de obra pública y otros beneficios.

En el expediente, la expresidenta Cristina Kirchner está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita que habría funcionado entre 2003 y 2015 dentro del Gobierno nacional. También enfrenta cargos por presuntos hechos de cohecho pasivo.

Además de la exmandataria, el juicio incluye a otros 19 exfuncionarios, dos exchoferes y decenas de empresarios.

Para este martes también estaba prevista la declaración del financista Leonardo Fariña, aunque finalmente habría sido suspendida debido a que la defensa de Oscar Centeno —autor de los cuadernos— manifestó no tener interés en interrogarlo.

Las audiencias continuarán el jueves 21 con las declaraciones de Sergio Oscar Velázquez, Osvaldo Alejandro Caeiro, Hugo Marcial Balmaceda, Eduardo Raúl Giosa, Sergio Pablo Bruno y Claudio Mario Sacchi.

En tanto, durante las próximas semanas seguirán compareciendo nuevos testigos citados por el tribunal, mientras continúan pendientes distintos pedidos de incorporación de pruebas y desistimientos.

La investigación judicial se originó a partir de las anotaciones realizadas por Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, quien registró supuestos recorridos y entregas de dinero vinculadas a empresarios y funcionarios.

Durante el proceso, Centeno entregó copias de los cuadernos y luego afirmó que los originales habían sido destruidos. Tiempo después reaparecieron, situación que generó cuestionamientos de las defensas y derivó en distintos peritajes judiciales.